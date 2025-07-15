Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Balıkçı barınaklarında silahlı çatışma

Küçükçekmece’de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde silahlı saldırı oldu. Olayda iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpekte öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLÇENİN HER NOKTASINDA ARAMA

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı. Ekipler şahısların kaçmasına izin vermeyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silah sesleri, ve şahısları kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.