Küçükçekmece'de panik: Çay ocağına bomba atıldı!

01 Ocak 2025 23:49 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:51

İstanbul Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütüyor...

İstanbul Küçükçekmece’de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba​ atıldı. Bomba patlamazken, polis​ ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece​ Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

BOMBA İNCELENECEK

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına bomba atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.