Küçükçekmece’de çöken binanın bitişiğindeki bina da tehlikede
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:42
Küçükçekmece’de çöken binanın bitişiğindeki binada çökme tehlikesi meydana geldi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken binanın bitişiğindeki binada çökme tehlikesi vatandaşları tedirgin etti. Ekipler olay yerine giderek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında titreşim ölçümü yapılıyor.
AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR
Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın enkazında ise AFAD ekipleri tarafından hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr