Küçükçekmece’de çöken binanın bitişiğindeki bina da tehlikede

02 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:42

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken binanın bitişiğindeki binada çökme tehlikesi vatandaşları tedirgin etti. Ekipler olay yerine giderek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında titreşim ölçümü yapılıyor.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR

Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın enkazında ise AFAD ekipleri tarafından hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı. Soruşturma sürüyor.