Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkılıyor

02 Haziran 2024 23:12 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 23:17

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle ekipler tarafından yıkılıyor.

Ekipler, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın yanındaki 4 katlı apartmanda incelemesini bitirdi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ekipler binanın kontrollü yıkımına başladı.

BİNA SAKİNLERİ BAZI EŞYALARINI ALDI

AFAD ve belediye ekipleri, çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda inceleme yapmış, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar vermişti. Bina sakinleri kontrollü olarak apartmana girerek bazı değerli eşyalarını almışlardı. Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.

12 SAAT SONRA KÖPEK KURTARILDI

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.

İMAMOĞLU: KAÇAK YAPI ÇIKILMIŞ

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı bina enkazından incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Altında iş yeri olan, üstü de konut olarak kullanılan bir bina. Ruhsatlı yapının üzerine kaçak 2 kata yakın diyebileceğimiz 1 buçuk kat yapı inşa edilmiş. Kaçak bina yükü olan bir yapı. Bina kendiliğinden sabah 08.40 sıralarında yıkıldı ve 9 insanımız göçük altında kaldı. 1’ini ne yazık ki kaybettik. 8 vatandaşımızın 2’si ağır yaralı" dedi.