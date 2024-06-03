Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

03 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:25

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın dün çökmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

OLAY

İstanbul Küçükçekmece’de zemin artı 3 katlı bir bina dün saat 08.40 sıralarında çöktü.

Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan Belediye Caddesi üzerinde bulunan binanın çökmesi üzerine yapılan ihbarla, olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan ilk etapta kendi imkanıyla çıkan kişiyle birlikte 2'si ağır 7 kişi yaralı kurtarıldı. Daha sonra göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin ise cesedine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan son kişiyi de yaralı olarak kurtardı.