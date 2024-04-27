Küçükçekmece'de dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta boğuldu

27 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:45

İstanbul Küçükçekmce'de parka oynamaya giden çocuk su birikintisine düşerek boğuldu. 5 yaşındaki E.G. isimli kız çocuğu dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'na gitti. istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan suya düşen çocuk, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 5 yaşındaki çocuğu hastaneye sevk ederken E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı.

SU BİRİKİNTİSİNİN ETRAFI KAPATILDI

Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB zabıta ekipleri su birikintisinin bulunduğu alan etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.

Etrafı çevrilen alanda, yerde serili örtü ve piknik malzemelerinin kalması dikkati çekti. Su birikintisinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan parkta ise çocuklar halen oyun oynamaya devam ederken, aileler de piknik yapmayı sürdürdü.

Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.