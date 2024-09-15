Küçükçekmece'de deport edilen yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü!

15 Eylül 2024 18:14 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:18

İstanbul Küçükçekmece’de 3 ay önce deport edilen yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini kanlar içinde gören oğlu ise babasını bıçakla ağır yaraladı.

Küçükçekmece​'de evi terk etmek isteyen karısıyla tartışan yabancı uyruklu adam​, eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içinde yerde gören çiftin erkek çocuğu ise babasını bıçakla ağır yaraladı.

EVİ TERK ETMEK İSTEDİ

Olay, saat 14.30'da İstanbul Küçükçekmece​ Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu kadın​ ve eşi arasında bu sebeple tartışma çıktı. Kadın​, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istedi.

OĞLU DA BABAYI YARALADI

Koca, eşinin gitmesine izin vermeyince çift arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kadın​, iddiaya göre kocasına bıçakla saldırmak istedi ancak eşinin elindeki bıçağı alan adam​, karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Babasının, annesini bıçakladığını gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen kadının aiseli gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralanan adam​ ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, karısını öldüren yabancı uyruklu şahsın 3 ay önce deport edildiği ve 1 ay önce kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.