Küçükçekmece'de derede kadın cesedi bulundu: Kimliği belli oldu!

13 Kasım 2024 22:28 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:33

İstanbul Küçükçekmece'de derede kadın cesedi bulundu. Polisin, cesedin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olma ihtimalini değerlendirdiği ve kızın ailesinden örnek alınacağı belirtildi.

Küçükçekmece​'deki Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu. Fatih Mahallesi​'ndeki derede akşam saatlerinde bir kişiyi suda hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DALGIÇ POLİSLER ÇIKARDI

Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmayan kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin, cesedin Küçükçekmece'de 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olma ihtimalini değerlendirdiği ve kızın ailesinden örnek alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.