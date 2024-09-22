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Küçükçekmece'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası trafikte kavga! Taraftarlar birbirlerine girdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:13

Küçükçekmece’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Dün akşam oynanan ve Galatasaray​'ın Fenerbahçe​'yi 3-1'lik skorla yendiği derbi​ sonrası Küçükçekmece​'de olay çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan taraftarlarla Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı.

Küçükçekmece'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası trafikte kavga! Taraftarlar birbirlerine girdi - 1. Resim

ARAÇTAN İNİP TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çıkan tartışma sonrası iki tarafın da araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga​ anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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