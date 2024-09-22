Küçükçekmece'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası trafikte kavga! Taraftarlar birbirlerine girdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:13
Küçükçekmece’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.
Dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yendiği derbi sonrası Küçükçekmece'de olay çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan taraftarlarla Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı.
ARAÇTAN İNİP TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Çıkan tartışma sonrası iki tarafın da araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı