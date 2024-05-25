Küçükçekmece'de iş yerinde şiddetli patlama: 1 kişi yaralandı

25 May 2024 21:55 - Güncelleme : 25 May 2024 22:14

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinde akşam saatlerinde patlama oldu.

BİR KİŞİ YARALANDI

Patlamada içerde bulunan 1 kişi yaralandı, iş yeri ve bitişiğindeki dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

SALDIRGANLAR MASKELİ

Görgü tanığı Mahir Çok, motosiklet üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, bu kişilerin iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.