Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atan şahıslar gözaltına alındı

28 May 2024 10:31 - Güncelleme : 28 May 2024 10:38

25 Mayıs saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de tütün ürünleri satılan bir dükkanda meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz maskeli ve motosikletli 2 şahıs, dükkanın önünde durmuş şüpheliler, ellerindeki ses bombasını içeri attıktan sonra geldikleri motosiklet ile uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

DÜKKANDA BULUNANLAR YARALANMIŞTI

Bombanın patlaması sonrası iş yerinde hasar meydana gelmiş olayda dükkanda bulunan Şafak A. ve F.S. yaralanmıştı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda olayda kullanılan motorun sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. isimli şüpheli 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olan toplam 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahsın müşteki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi. Tespiti ve yakalaması yapılan şüpheli şahısların ikamet aramalarında; eylemde kullanılan motosiklet ve kask, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.