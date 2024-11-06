Küçükçekmece'de izinsiz gösteri: Gözaltılar var!

06 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:53

Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan gruptan 5 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor…

Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Küçükçekmece​'de izinsiz gösteri yapan ve çöp konteynerlerini ateşe veren gruptan 5 kişi gözaltına alındı. Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, 3 çöp konteynerini yola çekip ateşe verdi.

5 GÖZALTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Konteynerlerdeki yangın​ itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.