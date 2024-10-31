Küçükçekmece'de korkunç olay! Silahlı kavgada yoldan geçen genç vuruldu

31 Ekim 2024 07:30 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:37

Küçükçekmece'de sokakta çıkan kavgada kullanılan silahtan çıkan kurşun, yoldan geçen Muhammed M.'ye isabet etti. 19 yaşındaki genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi korkunç bir olayın adresi oldu. İki grup arasındaki silahlı kavgada olan yoldan geçen 19 yaşındaki Muhammed M.'ye oldu. Genç adam vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı ve ölümün pençesinde yaşam mücadelesi veriyor

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre olay Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'de meydana geldi. iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında yoldan geçen Muhammed M. (19), isimli genç ateş alan silahlardan birinden çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu olduğu yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Muhammed M., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaparken hastaneye kaldırılan Muhammed M.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Emniyetin soruşturması ise devam ediyor.

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