Küçükçekmece'de otele el bombalı saldırı!

31 May 2024 15:11 - Güncelleme : 31 May 2024 15:25

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.

EL BOMBASINI ATAN SALDIRGAN YARALANDI

El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü.

NİSAN AYINDA DA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

El bombalı saldırı düzenlenen otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.