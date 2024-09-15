Küçükçekmece'de yabancı uyruklu şahıslar ortalığı karıştırdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:46

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu kişiler husumetlisi olduğu kişilere ateş açtı. Esnaf ve yakınları yabancı uyruklu kişileri sopalarla kovaladı.

Küçükçekmece’de Atatürk Mahallesi 326 Sokak'ta bölgede esnaflık yapan iki grup arasında kavga çıktı. Husumetli oldukları esnafa araçla gelerek saldıran şahıslar beklemediği tepkiyle karşılandı. Silah çeken yabancı uyruklu esnaf karşıdaki kişilere ateş etmeye başladı. SOPALARLA ŞAHISLARIN PEŞİNE DÜŞTÜLER Bunun üzerine aracına binen şahıslar, kaçmaya çalıştı. Esnaf ve yakınları, ellerinde sopalarla şahısların peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine zıplayan bir kişi tekmeyle camını kırmaya çalışırken, diğerleri de sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı. İlgili Haberler İETT şoförü otobüsü diğer sürücülerin üzerine sürdü! Kavga anı kamerada Kilis'te komşu kavgasında kan aktı: Ortalık savaş alanına dönüştü!