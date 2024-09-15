Küçükçekmece'de yabancı uyruklu şahıslar ortalığı karıştırdı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu kişiler husumetlisi olduğu kişilere ateş açtı. Esnaf ve yakınları yabancı uyruklu kişileri sopalarla kovaladı.
Küçükçekmece’de Atatürk Mahallesi 326 Sokak'ta bölgede esnaflık yapan iki grup arasında kavga çıktı. Husumetli oldukları esnafa araçla gelerek saldıran şahıslar beklemediği tepkiyle karşılandı. Silah çeken yabancı uyruklu esnaf karşıdaki kişilere ateş etmeye başladı.
SOPALARLA ŞAHISLARIN PEŞİNE DÜŞTÜLER
Bunun üzerine aracına binen şahıslar, kaçmaya çalıştı. Esnaf ve yakınları, ellerinde sopalarla şahısların peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine zıplayan bir kişi tekmeyle camını kırmaya çalışırken, diğerleri de sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.