Küçükçekmece'deki bina çökmesi sonrası Naci Görür'den uyarı: Düşünemiyorum bile!

02 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:10

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Deprem uzmanı Naci Görür olay sonrası kritik bir uyarıda bulundu.

"DÜŞÜNEMİYORUM BİLE!"

Yerbilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde binanın girişindeki restoran sahibi kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2’ye çıktı.