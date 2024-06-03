Küçükçekmece’deki binanın enkazı kaldırıldı

03 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:38

İstanbul Küçükçekmece'de dün sabah saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle saniyeler içinde yerle bir oldu

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, bina enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZ TAMAMEN KALDIRILDI

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıkılan binada enkazlar ile molozların temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğe açıldı.