Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Küçükçekmece’deki binanın enkazı kaldırıldı

Küçükçekmece’deki binanın enkazı kaldırıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:38

Küçükçekmece’de dün sabah saatlerinde çöken binanın enkazı bu sabah itibariyle tamamen kaldırıldı. Molozların toplanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de dün sabah saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle saniyeler içinde yerle bir oldu

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, bina enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZ TAMAMEN KALDIRILDI

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Küçükçekmece’deki binanın enkazı kaldırıldı - 1. Resim

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıkılan binada enkazlar ile molozların temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğe açıldı.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...