Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında bir kişi ölmüştü! İBB'nin yeni önlemi dikkat çekti 

30 Ağustos 2024 18:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:56

Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de yaşanan metrobüs kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili iki şoför ve iki denetim amiri gözaltına alınmıştı. Metrobüs sürücüsü M.Ç., ifadesinde fren yapmaya çalıştığını, ancak frenlerin çalışmadığını iddia ederken İBB'den bugün farklı bir önlem geldi.

METROBÜS KAZA YAPTI SONRA ÖNLEM ALINDI!

Bölgede personel sayısı ve yönlendirme tabelaları artırıldı. Işıklı dev ikaz tabelası ise bölgeye yerleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'kaza sonrası mı önlem alındı?' eleştirileri geldi.

NE OLMUŞTU?

Dün öğle saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişinin yaralanmıştı. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ederken dün itibariyle 7 kişi de taburcu olmuştu.

Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kaza da iki araç geçerken arka tarafın savrulmasından dolayı bir birine vuruyor. Savrulduysa hızın üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. İhmali kesin değil ama sanıyorum savrulma olduğu için biraz süratin üzerine çıkma ihtimali var. Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.