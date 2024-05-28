Kuduz paniği! Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

28 May 2024 11:44 - Güncelleme : 28 May 2024 11:46

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki mahallede köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina sürüyor. Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpeklerin 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırması üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan sokak köpeklerini incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin Kazıklı Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran köpek olduğu belirlendi.

Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerde yapılan incelemede kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. Mahallelerin girişine ise "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazılı tabela asıldı.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesinde kuduz aşısı yapıldı.

Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandığı mahallelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşılama çalışması yapıldı.

Bölgede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.