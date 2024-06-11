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Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 18:35 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:38

Türkiye'nin son günlerde konuştuğu kuduz vakaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşulan ötenazi seçeneğiyle ilgili tarafını açıkladı.

Şanlıurfa merkezli kuduz vakalarının görülmesi sonrası başıboş köpekler tartışması iyice alevlendi. Bakan Koca bu konuda TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz vakalarının artmasına ilişkin olarak, “Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarından da belli. Tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insan, insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil” dedi.

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi - 1. Resim

Son günlerde Şanlıurfa merkezli kuduz vakaları olayları yaşandı. Eyyübiye'de 2 kişiyi ısıran sahipsiz köpeklerden 1'inde daha kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Valilik, sokak hayvanlarının aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışma yapılması talimatı verdi. Barınaktan hastalıklı köpekleri Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı. Bazı protestocular kuduz vakasını ihbar eden muhtarın ofisine giderek saldırıda bulunmuştu.

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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