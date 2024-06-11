Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

11 Haziran 2024 18:35 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:38

Kuduz köpeği ihbar eden muhtarı tehdit edenler için yakalama kararı çıktı

Kuduz köpeği ihbar eden muhtarı tehdit edenler için yakalama kararı çıktı

Şanlıurfa merkezli kuduz vakalarının görülmesi sonrası başıboş köpekler tartışması iyice alevlendi. Bakan Koca bu konuda TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz vakalarının artmasına ilişkin olarak, “Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarından da belli. Tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insan, insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil” dedi.

Son günlerde Şanlıurfa merkezli kuduz vakaları olayları yaşandı. Eyyübiye'de 2 kişiyi ısıran sahipsiz köpeklerden 1'inde daha kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Valilik, sokak hayvanlarının aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışma yapılması talimatı verdi. Barınaktan hastalıklı köpekleri Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı. Bazı protestocular kuduz vakasını ihbar eden muhtarın ofisine giderek saldırıda bulunmuştu.