Kulaklıkla giderken trenin altında kaldı! Dehşet içinde bakınca şaşkınlığa uğradılar

12 Kasım 2024 19:38 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:58

Rusya'da kulaklıkla müzik dinlerken geçitten geçen kız treni fark etmeyince altında kaldı. Trenin altındaki kızı çekip çıkarınca şaşkınlığa uğradılar. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde meydana gelen kaza herkesi şaşkına çevirdi. Kulağında kulaklıkla hemzemin geçitten geçen genç kıza tren çarptı. 6 Kasım tarihinde kaydedilen görüntülerde facianın boyutu dikkat çekti.

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Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı. Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, “Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir” ifadelerini kullandı.