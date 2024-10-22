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Külliye'de büyükelçilerle görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ekim 2024 19:19 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika, İrlanda ve AB Delegasyonu büyükelçileriyle Beştepe'de görüştü. Yeni büyükelçiler güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​, Belçika​ Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB​ Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.

Külliye'de büyükelçilerle görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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