Kumluca’da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu

Yangın saat 15.00 sıralarında Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Su Gözü mevkiinde meydana geldi. Ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere 1 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ederken yangında 1 dekar alan yanarak zarar gördü.





ELLERİ KÜÇÜK, KALBİ BÜYÜK

Yangının çıktığını görünce eline aldığı çam dalı ile söndürme çalışmalarına destek veren 14 yaşındaki Mustafa Alakuş, "Ağaçları, köyümüzü, doğayı korumak için mücadele ettim. Doğada da canlılar yaşıyor. Yaz aylarında ateş mangal yapıldığında söndürmek gerekiyor, söndürülmezse bu şekilde yangın çıkabilir" dedi.