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 | Banu İriç

Kundaklama şüphesi vardı: 'Necla Teyze' Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybettiği yangının sebebi belli oldu

Ankara'da sokak hayvanlarını beslemesiyle tanınan ve çevresinde 'Necla Teyze' ismiyle hitap edilen Ülker Güleryüz'ün yangında ölümüyle ilgili beklenen rapor geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangına ilişkin itfaiyeden rapor geldi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 18:51

Ankara’da bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz’e ilişkin yürütülen soruşturmada, yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine hazırlanan raporda, kundaklamaya dair herhangi bir iz bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, meskenden alınan örneklerde yanıcı veya yakıcı bir maddeye rastlanmadı. Elektrik kabloları da detaylı incelenirken, yangının elektrik kaynaklı olmadığı belirlendi.

YANGININ NEDENİ SOBA

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangının sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim, battaniye ve benzeri eşyaların tutuşmasıyla başladığı ifade edildi. Alevlerin kısa sürede tavana sıçrayarak büyüdüğü belirtilirken, olay yerinde kundaklamaya işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı raporda yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

'NECLA TEYZE' OLAYI NEDİR?
Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz yaşadığı gecekonduda çıkan yangında öldü Yaşlı kadın çevresinde sahipsiz hayvanlara bakmasıyla tanınıyordu. Bu sebeple bazı kişilerle yaşadığı gerilimden dolayı olayın kundaklama olabileceği yönünde şüpheler oluşmuştu. İlk belirlemelere göre yangının sobadan olduğu belirlendi.
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