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 | Murat Makas

Kundaklama şüphesiyle tutuklanan avukat ve arkadaşına istenen ceza belli oldu

Konya'da aralarında husumet bulunan kişinin evine yanıcı madde atma iddiasıyla tutuklanan avukat ve arkadaşı hakkındaki soruşturmadan detaylar ortaya çıktı. Avukat ve arkadaşı hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'yangın çıkarmak suretiyle mala zarar verme' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis ceza talebiyle dava açıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:33

’da 24 Haziran Salı günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Adreste inceleme yapan polis, yangının sonucu meydana geldiğini belirlemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı belirledi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİLERİ AVUKAT VE ARKADAŞI ÇIKTI

Belirlenen araç sahibi Konya Barosuna kayıtlı Erdoğan Varım (26) ile arkadaşı 24 yaşındaki Emir İner gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat Erdoğan Varım'ın kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığı, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında çıkan tartışmaların sonrası husumet çıktığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Varım ve Emir İner çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

"SİGARADAN DÜŞEN KIVILCIM NEDENİYLE YANGIN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Erdoğan Varım ve Emir İner hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 9'ar yıla hapis cezası talebiyle dava açıldı. Avukat Erdoğan Varım'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "Mustafa Igeydi ile daha önce farklı müvekkiller aracılığıyla tanıştım. Zamanla Mustafa Igeydi ile aramız bozuldu. Olay günü arkadaşım Emir ile alkol aldık. Daha sonra Mustafa'yı yakalatmak için onun evine gittik. Adrese ulaştığımızda ışıklar yanmıyordu. Pencereden evin içine baktığımda kimsenin olmadığını fark ettim. O anlık sinirle cebimde bulunan cam şişedeki dezenfektanı içeriye fırlattım. Ağzımdaki sigaradan düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıkmış olabilir" dedi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Öte yandan, iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangın sonrası evde oluşan hasar bedelinin şüpheliler tarafından giderilmediği, şüphelilerin yangını kasten çıkardıkları, binanın tahliye edildiği, binadakilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikeye atıldığı, cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.

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