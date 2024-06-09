Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi

09 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:29

Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var

Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var

Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.

DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.

Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.

Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.