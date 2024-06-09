Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:29
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir öğrenci, kulağında küpe olduğu için sınava alınmadı. Görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.
Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.
DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR
Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.
Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.
Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı