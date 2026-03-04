Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kur'an kursuna çirkin saldırı! Kapıyı kırıp içeri girdiler, Kur'an-ı Kerim'leri yırtıp yerlere attılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir kız Kur'an kursuna girerek içeriye büyük zarar verdi. Eşyaları tahrip eden saldırganların, Kur'an-ı Kerim'leri yırtarak yerlere atması mahalle sakinlerini ve kurs görevlilerini yasa boğdu.

'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir Kur'an kursuna girerek Kur'an-ı Kerim'lere ve kursun içerisindeki eşyalara zarar verdi.

KUR'AN KURSUNA GİRİP KUR'AN-I KERİM'LERE ZARAR VERDİLER

Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan Abdioğlu Kız Kur'an Kursu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, gece saatlerinde kurs binasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahta kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler kurs içerisindeki eşyaları dağıtırken Kur'an-ı Kerim'lere de zarar verdi. Sabah kursa gelen görevli, kapının kırık olduğunu ve içerinin dağıtıldığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kurs binasında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri kursa zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MANZARAYI AKLIM KABUL ETMEDİ"

Abdioğlu Kız Kur'an Kursu görevlisi Ayşe Görgülü ise, "O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar biran önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar" diye konuştu.

ETİKETLER
#adana
#hırsızlık
#Kur'an Kursu
#Hukuki Inceleme
#Mahalli Haber
#Gündem
