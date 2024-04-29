Kurban bayramı hazırlıkları erken başladı!
Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar da esnaf da hazırlıklara şimdiden başladı. Kırşehir'de Uzun Çarşı'da esnafı bayram heyecanı sardı.
Kırşehir'de tarihi eski yıllara dayanan Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Sayılı günlerin kaldığı bayram için esnaf sabahın ilk ışıklarında dükkanlarını açıyor ve nasibini bekliyor.
ESNAF UYARILARDA BULUNDU
Dükkanlarını açan işletme sahipleri; ellerindeki bıçakları bileylerken vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Esnaf, bayram öncesi sıkışıklık olmaması için vatandaşların erkenden bıçak işlemlerini yapmasını istedi. Tarihi çarşının eski esnafından Osman Türkmenoğlu, bayram hazırlıklarına erken başladıklarını ve nasiplerini beklediklerini söyledi.
"BAYRAM ÖNCES İŞLERİNİ BİTİRMELERİNİ İSTİYORUZ"
Mesleğini babasından devralan ve 30 yıldır tarihi çarşıda emek veren Murat İşeri ise, "Bıçak, tencere, tava tamiratı yapıyoruz. Erken saatlerde işlerimize başlıyoruz. Kurban Bayramı hazırlıklarına da erkenden başladık. Vatandaşlarımızın da bayram öncesinde işlerini bitirmelerini istiyoruz" dedi.
Kırşehir'de Ahi Teşkilatı'nın merkezinde yer alan Uzun Çarşı, zamana karşı direnen bıçak bileme ustalarına ev sahipliği yapıyor.