Kurban bayramı hazırlıkları erken başladı!

29 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:03

Kırşehir'de tarihi eski yıllara dayanan Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Sayılı günlerin kaldığı bayram için esnaf sabahın ilk ışıklarında dükkanlarını açıyor ve nasibini bekliyor.

ESNAF UYARILARDA BULUNDU

Dükkanlarını açan işletme sahipleri; ellerindeki bıçakları bileylerken vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Esnaf, bayram öncesi sıkışıklık olmaması için vatandaşların erkenden bıçak işlemlerini yapmasını istedi. Tarihi çarşının eski esnafından Osman Türkmenoğlu, bayram hazırlıklarına erken başladıklarını ve nasiplerini beklediklerini söyledi.

"BAYRAM ÖNCES İŞLERİNİ BİTİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Mesleğini babasından devralan ve 30 yıldır tarihi çarşıda emek veren Murat İşeri ise, "Bıçak, tencere, tava tamiratı yapıyoruz. Erken saatlerde işlerimize başlıyoruz. Kurban Bayramı hazırlıklarına da erkenden başladık. Vatandaşlarımızın da bayram öncesinde işlerini bitirmelerini istiyoruz" dedi.

Kırşehir'de Ahi Teşkilatı'nın merkezinde yer alan Uzun Çarşı, zamana karşı direnen bıçak bileme ustalarına ev sahipliği yapıyor.