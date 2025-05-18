Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışını gerçekleştirdiği Manisa Müzesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Turizm gelirlerine değinen Ersoy, birçok vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamada bulundu. "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bakan Ersoy, 'Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi. Ersoy açılacak olan 2 ücretsiz halk plajının müjdesini verirken, herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Ersoy, 6-9 Haziran aralığındaki Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi. "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" diyen Ersoy, "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerini ekledi.

"2025 TURİZM SEZONUNDA HİZMETE AÇILACAK"

Öte yandan Ersoy açılacak 2 halk plajını belirterek, "2019 yılından bu yana Antalya'da 12, Bodrum'da 4, Çeşme'de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada ücretsiz halk plajı yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapım işleri başlamış olup 2025 turizm sezonunda hizmete açılacaklardır." ifadelerini kullandı.

SIRADA TROYA OPERASI VAR

Dünya Turizm Örgütü verilerinde Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi. Bakan Ersoy İtalya'da Roma Kolezyumu'nda gerçekleşen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin ardından sırada Troya Operası'nın olduğunu söyledi.