Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ulaşım düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ OLDU

Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.

