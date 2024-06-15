Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu

15 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:49

Yolculuğu arife gününe bırakanlar yollarda perişan oldu! Trafikte yoğunluk sürüyor

Yolculuğu arife gününe bırakanlar yollarda perişan oldu! Trafikte yoğunluk sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı o otoyol ve köprüler...

Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.