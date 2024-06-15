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Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:49
Kurban Bayramı&#039;nda ücretsiz ulaşım müjdesi geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu

Son dakika haberi... Kurban Bayramı boyunca bazı otoyol ve köprüler, Marmaray, İZBAN, Başkenray, havalimanı metrosu ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücresiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu,  sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı o otoyol ve köprüler...

Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

Kaynak: tgrthaber.com
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