Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:49
Son dakika haberi... Kurban Bayramı boyunca bazı otoyol ve köprüler, Marmaray, İZBAN, Başkenray, havalimanı metrosu ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücresiz olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı o otoyol ve köprüler...
Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:
Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.
Kaynak: tgrthaber.com