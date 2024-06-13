Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacakları TESK uyardı

13 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:54

Kurban Bayramı’na günler kala binlerce vatandaş memleketine ve tatile gitmek için hazırlıklarını tamamladı. 9 günlük tatilde kendi aracıyla uzun yola çıkacak vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Aşırı sıcaklarla birlikte aracın su, yağ ve benzin gibi kontrolleri en başta geliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi uzun yola çıkacakları uyardı. Palandöken, araç bakımlarının yanı sıra trafik kurallarını ve molaları hatırlattı.

ARAÇ BAKIMLARINA DİKKAT

Trafik yoğunluğuna dikkat çeken Palandöken, şunları söyledi:

''Nitekim bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 75 vatandaşımızı trafik kazasında hayatını kaybederken 10 bin 810 vatandaşımız da yaralandı. Bayramda uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmalı. Sıcak havaların uzun yola etkisi göz önünde bulundurularak güneşin dik açıyla geldiği saatlerde yola çıkmamaya özen gösterilmeli. Uzun yola çıkmadan önce araç bakımları kesinlikle yaptırılmalı. Belirli aralıklarla hazırlanan ve haritada işaretlenen kaza kara noktaları mutlaka incelenmeli. Ayrıca takip mesafesine de duyarlı olunmalı.''

AŞIRI HIZ VE MOLA UYARISI

Yola dinlendikten sonra çıkılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

''Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde en fazla kaza sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da meydana geldi. En az kaza gerçekleşen iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. Kazalar sonucunda en çok İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da can kaybı yaşandı. İstanbul'da 7, Denizli, Gaziantep ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da 4 ve toplamda ise 75 vatandaşımızı bu kazalar sonucunda kaybettik. Bayram boyunca yaşanan bu kazaların yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi sonucu gerçekleşti. 9 günlük bayram tatilini keyifle geçirebilmek için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli ve aşırı hızdan kaçınılmalı. Ayrıca yola dinlenmiş olarak çıkılmalı ve yolculuk sırasında belirli aralıklarla mola vererek dinlenilmeli. Geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan ders alarak, bayramın neşesini gölgede bırakmamalıyız.''