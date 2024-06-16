Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı! İşte 16 Haziran hava durumu...
Meteoroloji'nin 16 Haziran hava durumu raporuna göre Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarında genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize il geneli ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu