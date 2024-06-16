Kurban eti alamayan vatandaşın hareketi herkesi şoke etti!

16 Haziran 2024 20:10 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:15

Bir vahşet daha! Karısını boğarak öldüren kişi intihar etti

Bir vahşet daha! Karısını boğarak öldüren kişi intihar etti

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Kayseri Talas'ta yer alan kurban kesim alanında yaşanan olayda A.D. isimli bir vatandaş, iddiaya göre kurban eti istedi ve alamadı.

Yaşadığı dram üzerine bunalıma giren A.D., kendisini kurban kesim alanının yanındaki elektrik direğine iple asmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Durumu fark eden kurban kesim alanındaki vatrandaşlar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.