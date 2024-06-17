Kurban satış yerinde facia! Otomobil pazara daldı, hayvanları telef etti: 8 yaralı

17 Haziran 2024 04:35 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 04:39

Kurban eti alamayan vatandaşın hareketi herkesi şoke etti!

Kurban eti alamayan vatandaşın hareketi herkesi şoke etti!

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu belli oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu belli oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.