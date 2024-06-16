Kurbanlık boğa otoparka girdi, ekiplerle köşe kapmaca oynadı: O anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:50
İstanbul Kağıthane’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığını birbirine kattı. Bir otoparka giren boğayı yakalamak isteyen ekipler, yoğun mücadele verdi. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı. Kağıthane Yeşil Vadi Hayvan Pazarı’ndan kalan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otoparka girdi.
BOĞA EKİPLERİNE KÖŞE KAPMACA OYNADI
Sahibinin peşinden geldiği boğa, bir türlü sakinleşmeyince devreye belediyeye bağlı uzman ekipler ve veterinerler girdi. Ekiplerle adeta köşe kapmaca oynayan boğa, zor anlar yaşattı.
SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE KULLANILDI
Saatlerce direnen boğa, sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı