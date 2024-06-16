Kurbanlık dana geleni yerde sürükledi

16 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:29

Kurban Bayramı'nın 1. gününde yurdun dört bir yanından ilginç manzaralar ortaya çıkıyor.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı. 5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.