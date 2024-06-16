Kurbanlık dana geleni yerde sürükledi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:29
Bursa'da bir grup aldıkları kurbanlık danayı kaçırınca iplerle durdurmaya çalıştı.
Kurban Bayramı'nın 1. gününde yurdun dört bir yanından ilginç manzaralar ortaya çıkıyor.
YERDE SÜRÜKLEDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı. 5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı