Kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı! Sahibinin elinden kurtulup 2 ilçe değiştirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:56
İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan dana dakikalarca peşinden koşturdu. Zapdedilemeyen kurbanlığın kaçış anı kameraya yansıdı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi.
2 İLÇE DEĞİŞTİRDİ
Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı