Kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı! Sahibinin elinden kurtulup 2 ilçe değiştirdi

15 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:56

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi.

2 İLÇE DEĞİŞTİRDİ

Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.