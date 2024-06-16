Kurbanlık dana sahibinden kaçarak çatıya çıktı! Metrelerce yükseklikten böyle düştü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:05
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Hayvan güçlükle yakalandı.
Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı.
ÇATIDAN DÜŞTÜ
Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı