KURTARAN-2024 Tatbikatı'na tam not! Görevler başarıyla tamamlandı

30 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:12

TCG Alemdar denizaltı personel arama-kurtarma gemisi, Marmaris'teki Aksaz Limanı'ndan yola çıkarak Akdeniz'de gerçekleştirilecek bir kurtarma operasyonu için denize açıldı.

Gemide düzenlenen brifing sırasında Kurtarma ve Su Altı Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, yapılacak tatbikatta, yüzeye çıkma yeteneğini kaybetmiş bir denizaltının kurtarılmasının simüle edileceğini belirtti.

"MİLLİ KURTARMA GEMİLERİ MÜDAHALEDE BULUNACAK"

KURTARAN-2024 tatbikatının, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Salar, "Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulacak. Tatbikatın hedef kitlesi, denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar." dedi.

Salar, tatbikata deniz kuvvetleri komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 sat botu, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin katıldığını belirtti.

YÜZEMEZ DURUMDAKİ DENİZALTINA OPERASYON

Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi de kullanıldığını belirten Salar, şunları söyledi:

"KURTARAN-2024 tatbikatı kapsamında, 24 Nisan'da tatbikata katılacak tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edildi. Tatbikatın fiili safhası 25 Nisan'da denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Denizaltıdan personel kurtarma harekatında ilk safha olan denizaltının bulunması sonrasında komutanlığımız tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmekte. Bu safhada dalgıçlarla 91, 1200 ve 365 metre ve uzaktan kumandalı sualtı araçları ile de 600 metre derinliğe kadar satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin transferi gerçekleştirilmekte olup, amaç satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini kurtarmaya hazır hale getirilebilmektir."

Denizaltı dış havalandırma sistemine bağlanarak acil durum destek paketlerinin gönderilmesi üzerine vurgu yapan Salar, arama kurtarma ekiplerinin paraşütle gönderilmesi, su üstüne çıkartılma işlemleri ve ilk yardımın yanı sıra, kazazedelere yapılan triyaj, tedavi ve tıbbi tahliye gibi süreçlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Brifinge Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da katıldı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TATBİKATTA!

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Malezya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Umman gibi ülkelerden toplamda 40 gözlemci ve subay katılım gösteriyor.

TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İki kişi, denizaltı tahliye eğitimi çerçevesinde serbest dalış yöntemiyle su yüzeyine ulaştı. Paraşüt ile Arama Kurtarma (PAK) ekibi, uçaktan atlayarak bu kişileri suyun üzerinden alıp güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarma operasyonu sırasında, bu bireyler önce can sallarına yerleştirilerek acil tıbbi müdahaleler yapıldı.

Su üzerindeki kurtarma ekibi tarafından bir bota alınan bu şahıslar, TCG Alemdar gemisine transfer edildi. Gemide gerçekleştirilen senaryo gereği, sağlık durumları değerlendirilip ilgili tedavi bölümlerine yönlendirildiler. Kazazedeler, çeşitli tıbbi müdahaleler, testler ve basınç odası tedavilerinden geçirildi.

Durumu stabil hale getirilen kazazedelerden biri, tıbbi ekip eşliğinde helikopterle bölgedeki tam donanımlı bir hastaneye nakledildi. Bu tıbbi tatbikat, belirlenen tüm hedeflere ulaşarak başarıyla sonuçlandı.