Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddia edilmişti! Hakim Lokman cinayetinde işin aslı bambaşka çıktı

02 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:01

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Fatih'te geçen hafta işlenen bir cinayetin ardından sosyal medyada ciddi bir ortaya atılmıştı. Alkollü bir mekanda meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülen , Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi vatandaşı Hakim Lokman isimli şahsın Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada infiale neden olan iddia sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM açıklamasında, H.L.T. (Hakim Lokman), S.M.T., ve B.A.K. isimli üç turist ile Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. arasında 'kadınlara yan bakma' meselesi yüzünden kavga çıktığı belirtilirken, cinayetin ölen şahsın Kürtçe konuşmasından kaynaklandığı iddiası yalanlandı.

KÜRTÇE DEĞİL "KADINLARA YAN BAKMA MESELESİ

Olayın detaylarına yer verilen açıklamada, maktulün saldırıya uğraması ile ilgili iddiaların provokasyon amaçlı olduğu belirtildi. H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile "kadınlara yan bakma" mevzusundan kavga ettiği belirtilerek "Mekanın güvenlik görevlisi U.Y.'nin 3 turisti darbederek mekanın dışına çıkardığı, o sırada H.O.'nun masadan aldığı bıçakla otel dışına çıkan maktul H.L.T.'yi 2 yerinden yaraladığı tespit edilmiştir" denildi.

Yaralanan H.L.T.'nin hayatını kaybettiği ifade edilirken, "Şüpheli H.O., ağabeyi Z.O. ve güvenlik görevlisi U.Y.'nin olay yerinden firar ettikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme amaçlı provokasyonlara itibar etmeyiniz."