Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı kendi repliğiyle savunma yapan yenidoğan çetesini yerden yere vurdu

20 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:35

Yeni doğan çetesi hakim karşısına geçti, tüm Türkiye sanıkların ifadelerine kilitlendi. İfade veren Hasan Basri Gök'ün Kurtlar Vadisi Pala'nın repliğiyle savunma yapması gündeme oturdu. "Pala" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Yüksel Arıcı'dan yenidoğan çetesine sert açıklama geldi.

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da hastanelerin yenidoğan ünitelerine çökerek onlarca masum bebeği para uğruna öldüren yenidoğan çetesi​ hakim karşısına çıktı. Duruşma 3. oturumunda devam ederken sanık hemşire Hasan Basri Gök'ün Kurtlar Vadisi Pala'nın repliğiyle savunma yapması dikkat çekti.

"DEVLETİ SOYMAK, MİLLETİ SOYMAKTAN ŞEREFLİDİR"

Hasan Basri Gök'ün ardından hemşire Deniz Korkmaz hakim karşısına geçti. Mahkeme başkanının "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" demişsin. Neden böyle söyledin?" sorusuna Korkmaz, "Evet, söyledim. "Kurtlar Vadisi" diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz." yanıtını verdi.

"SİZ NE AŞAĞILIK MAHLUKLARSINIZ"

Repliğin sahibi "Pala" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Yüksel Arıcı'dan yenidoğan çetesine tepki gösterdi. Arıcı, "Para için çocuklara kıydınız! Sonra benim repliğimle savunma yaptınız! Siz ne aşağılık mahluklarsınız. Umarım yaptıklarınızı yaşamadan ölmezsiniz."