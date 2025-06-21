Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kurtuluş Savaşı mirasçılarına madalya

Resmi Gazete'nin 21 Haziran tarihli sayısında Kurtuluş Savaş'ında görev alan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

İstiklal Madalyası Kanununun ek 4’üncü ve ek 6’ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şu şekilde açıklandı:

"Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Birliği'nde görev alan Kalecik-1897 doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu için mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük’te görev alan Tefenni-1898 doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar için oğlu Ali Dumlupınar, Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5’te görev alan Emirdağ-1897 doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam için torunu Mustafa Çam, Süvari Alay 4, Bölük 1’de görev alan İstanbul-1897 doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus için oğlu Ferruh Tezer Orus, 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük’te şehit olan Mucur-1885 doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet için torunu Yaşar Özbay, Alay 70, Tabur 2’de görev alan Milas-1896 doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya için oğlu Korkmaz Sakarya."