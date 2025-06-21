Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kurtuluş Savaşı mirasçılarına madalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Kurtuluş Savaşı mirasçılarına İstiklal Madalyası verileceği açıklandı. Şehit ve gazilerin mirasçılarının isimleri tek tek açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kurtuluş Savaşı mirasçılarına madalya
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 03:45

Resmi Gazete'nin 21 Haziran tarihli sayısında Kurtuluş Savaş'ında görev alan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kurtuluş Savaşı mirasçılarına madalya

İSİMLERİ BELLİ OLDU

İstiklal Madalyası Kanununun ek 4’üncü ve ek 6’ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şu şekilde açıklandı:
"Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Birliği'nde görev alan Kalecik-1897 doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu için mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük’te görev alan Tefenni-1898 doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar için oğlu Ali Dumlupınar, Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5’te görev alan Emirdağ-1897 doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam için torunu Mustafa Çam, Süvari Alay 4, Bölük 1’de görev alan İstanbul-1897 doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus için oğlu Ferruh Tezer Orus, 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük’te şehit olan Mucur-1885 doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet için torunu Yaşar Özbay, Alay 70, Tabur 2’de görev alan Milas-1896 doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya için oğlu Korkmaz Sakarya."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları: 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.