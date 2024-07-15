Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı: Ekipler müdahale ediyor

15 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:30

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki OS KANO 35 isimli gemi, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde doğru sürüklenmeye başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir bot yönlendirdi.

"RÖMORKÖRLERİMİZ OLAY YERİNE İVEDİLİKLE YÖNLENDİRİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."