Kurye karısına mesaj atınca kafeyi bastı! Kocaya meydan dayağı kamerada

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Eylül 2024 03:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 03:27

Pendik'te eşine sarkıntılık yapan kişinin çalıştığı kafeyi basan koca çalışanlar tarafından tekme tokat dövüldü bıçaklandı. Karısına atılan mesajı görünce çılgına dönen eş, o kişiyi bulmaya gittiği yerde çok sayıda kişi tarafından saldırıya uğradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde eşine gönderilen mesaja sinirlenen koca mekan basarak o kişiyle yüzleşmek isterken hem darp edildi hem bıçaklandı. Öğle saatlerinde sokak ortasında yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada bu görüntüler tepki çekti. Olay genç kadının börekçiden sipariş vermesiyle başladı. Evine gelen siparişi teslim alan kadın, getiren personelin kendisine mesaj atıp arkadaşlık teklif etmesiyle şoke oldu. Bu olayı kocasına anlatınca sinirlenen adam kafeyi bastı. Çıkan kavgada işletmenin tüm çalışanları kocaya saldırarak sokak ortasında meydan dayağı attı. İçlerinden biri bıçak çıkararak adamı bıçakladı. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine gelen polisler mekanın çalışanlarını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.