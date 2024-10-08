Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:25
Bursa'da iki kurye arasında başlaya tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda; yolda karşılaşan iki kurye arasında küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı