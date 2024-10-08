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Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:25
Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada

Bursa'da iki kurye arasında başlaya tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa​'nın merkez Osmangazi​ ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda; yolda karşılaşan iki kurye​ arasında küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga​ anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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