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Kuşadası'nda artık plajlar halkın oldu: Şemsiye ve şezlonglara para verilmeyecek

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 18:17 - Güncelleme : 20 May 2024 18:18
Kuşadası&#039;nda artık plajlar halkın oldu: Şemsiye ve şezlonglara para verilmeyecek

Plajlardaki özel sektör işgaline son verilmesi çağrısına ilk uyanlardan biri Kuşadası oldu. Artık halka açılan plajlarda şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak.

Kuşadası'nda halk plajına çevrilen plajlarda şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle bakım ve işletme yetkisi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredilen halk plajlarında bundan böyle şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Kuşadası plajları yapılan yeni bir protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Protokolün imzalanmasının ardından konu ile ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun yeniden Kuşadası Belediyesi’ne devredilmesinin kent turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kuşadası'nda artık plajlar halkın oldu: Şemsiye ve şezlonglara para verilmeyecek - 1. Resim

TÜM ŞEMSİYE VE ŞEZLONGLAR ÜCRETSİZ

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Hemşehrilerimize ve konuklarımıza ise birbirinden güzel plajlarımızın tadını çıkarmak kalacak. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımızın plajlarımızdan en verimli ve keyifli şekilde yararlanması için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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