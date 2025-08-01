Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan 57 yaşındaki Ş.D.E. 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi. Anneyle konuşan Ş.D.E'nin doğumdan sonra bir miktar para karşılığında bebeği satın aldığı iddia edildi.

BEBEĞİ ELİNDEN DÜŞÜRDÜ

Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.



HEMŞİRELER ŞÜPHELENDİ

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.