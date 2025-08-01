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Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu kadarına da pes dedirten skandal bir olay yaşandı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli olan Dr. Şebnem E.'nin, doğum yapan bir kadının bebeğini para karşılığı aldığı, ardından evde kucağından düşürdüğü için bebeği gizlice aynı hastaneye getirdiği ortaya çıktı. Olayın patlak vermesiyle gözaltına alınan doktor her şeyi itiraf etti.

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Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 14:36

'nde çocuk doktoru olarak çalışan 57 yaşındaki Ş.D.E. 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi. Anneyle konuşan Ş.D.E'nin doğumdan sonra bir miktar para karşılığında bebeği satın aldığı iddia edildi.

BEBEĞİ ELİNDEN DÜŞÜRDÜ

Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren , mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında


HEMŞİRELER ŞÜPHELENDİ

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan , doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

Kuşadası'nda kan donduran olay! Bebek satın alan doktor gözaltında

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.

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ETİKETLER
#bebek
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#devlet hastanesi
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