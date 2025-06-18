Kuşadası'nda tepki çeken görüntüler sonrası 3 gün kapatma cezası

Kuşadası’nda bir işletmede çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan müstehcen görüntüler kamuoyunda tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Aydın Valiliği, işletmeye 3 gün kapatma cezası verirken denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir işletmede garsonların çıplak şekilde dans ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Aydın Valiliği devreye girdi. Valilik, kamuoyunda tepki çeken görüntüler sonrası işletmenin 3 gün süreyle faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, söz konusu işletmeye Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında işlem yapıldığı belirtilerek, “Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ilin marka değerini zedeleyebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.