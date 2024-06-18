Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar

Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:41

Kuşadası'nda bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin bindiği tur teknesi bir anda su alarak battı. Teknedeki yolcular korku içinde beklerken etraftaki tekneler yardıma geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında tekne turu yapanlar korku dolu anlar yaşadı. Bir anda su alan tekne batmaya başladı. Teknedeki insanları kurtarmaya başka tekneler geldi.

Güzelçamlı Mahallesi açıklarında misafirlerini koyları gezdiren Dolunay 9 isimli tur teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar - 1. Resim

9 KİŞİ KURTARILDI

Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile etrafta yer alan tekneler sevk edildi. Bölgeye yardıma gelen tekneler su alan gezi teknesindeki 9 kişiyi kurtararak tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...