Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar

18 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:41

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında tekne turu yapanlar korku dolu anlar yaşadı. Bir anda su alan tekne batmaya başladı. Teknedeki insanları kurtarmaya başka tekneler geldi.

Güzelçamlı Mahallesi açıklarında misafirlerini koyları gezdiren Dolunay 9 isimli tur teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

9 KİŞİ KURTARILDI

Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile etrafta yer alan tekneler sevk edildi. Bölgeye yardıma gelen tekneler su alan gezi teknesindeki 9 kişiyi kurtararak tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.