Kuşadası'nda tur teknesi battı: Bayram tatilinde dehşeti yaşadılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:41
Kuşadası'nda bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin bindiği tur teknesi bir anda su alarak battı. Teknedeki yolcular korku içinde beklerken etraftaki tekneler yardıma geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında tekne turu yapanlar korku dolu anlar yaşadı. Bir anda su alan tekne batmaya başladı. Teknedeki insanları kurtarmaya başka tekneler geldi.
Güzelçamlı Mahallesi açıklarında misafirlerini koyları gezdiren Dolunay 9 isimli tur teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.
9 KİŞİ KURTARILDI
Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile etrafta yer alan tekneler sevk edildi. Bölgeye yardıma gelen tekneler su alan gezi teknesindeki 9 kişiyi kurtararak tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı